Conte al Napoli è ufficiale: ieri a cena con De Laurentiis, oggi attesa per firma e annuncio

I tifosi aspettano solo l'annuncio.

L'ormai famoso tweet con cui si darà il via all'era Antonio Conte. Tutto pronto a Napoli per lo sbarco dell'allenatore pugliese in azzurro: ieri sera la cena romana con Aurelio De Laurentiis ha dato il via alle ultime operazioni che porteranno alla firma di oggi alla Filmauro e all'ufficialità.

Conte fimerà un contratto per le prossime tre stagioni con gli azzurri percependo l'ingaggio record da circa 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

L'attesa fisica dei napoletani dovrà però prolungarsi: il neo allenatore azzurro sarà a Napoli solo al momento della presentazione (ancora da scegliere la location) e del sopralluogo a Castel Volturno.