Non si è inceppato nulla. Anzi, i nodi più pericolosi si sono sciolti perché il Napoli ha accettato la clausola liberatoria di Conte e Conte quella che voleva imporre De Laurentiis: ovvero, a fine della prima stagione ognuno potrà liberarsi dell’altro senza penali, senza sanzioni e senza limitazioni. Ma c’è ancora qualcosa, questioni marginali o, come si dice in questi casi, i canonici dettagli, per arrivare al closing: il Conte-day si avvicina ma De Laurentiis pare non avere fretta. Da Ibiza torna in queste ore, ha tenuto da lì una serie di vertici con l’ad Chiavelli, Conte, Manna (a proposito, da ieri è ufficialmente il nuovo responsabile dell’area sportiva del club dove è stato confermato Maurizio Micheli come capo dello scouting) e i vari avvocati. Ha chiesto ai collaboratori del tecnico leccese di mantenere una maggiore riservatezza nella trattativa, è sicuro che le fughe di notizie sull’accordo imminente arrivino tutte da quel lato lì. I dubbi si stanno affievolendo anche perché nelle ultime ore è arrivato la limatura di uno degli ultimi punti da definire: le liberatorie.

APPROFONDIMENTI Ufficiale, Giovanni Manna nuovo direttore sportivo del Napoli Napoli, cento milioni per Kvaratskhelia Hermoso e Buongiorno nel mirino

La trattativa

Ha iniziato Aurelio De Laurentiis: ha accettato il maxi-ingaggio da 20 milioni lordi a stagione (la base è quella triennale) e i cinque collaboratori ma ha chiesto a Conte una scappatoia, una via di fuga: in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, il Napoli vuole avere la possibilità di rescindere il contratto. Perché, ovvio, una stagione senza proventi dell’Uefa può essere ammortizzata dalla liquidità accumulata negli anni dalla straordinaria gestione del club, ma certamente non due stagioni consecutive. Sarebbe una iattura finanziaria. Da qui la richiesta: se il Napoli non va in Champions, l’avventura di Conte terminerebbe alla fine della prima stagione. Senza buonuscita o altro. Antonio Conte ha accettato. O sta sul punto di farlo. Ma anche lui ha preteso una clausola assai simile: al di là del piazzamento, vuole una exit-strategy che lo tenga libero alla fine del primo anno napoletano di tirare le somme della sua esperienza in azzurro. Sa bene che De Laurentiis ha un carattere complicato e sa che anche il suo non è semplice. Dunque: anche per Conte c’è una liberatoria che va a prescindere dal rendimento. Per qualsiasi ragione, insomma, entro aprile, potrà chiedere al Napoli di essere liberato. Senza trattative, senza versare penali, senza perdere un euro. Basterà una comunicazione. Il caso Spalletti incombe nell’affare. In pratica, più che un triennale, è un contratto annuale rinnovabile alla fine della stagione 2024/25 per altre due stagioni. Almeno, sono questi gli aspetti della trattativa che sono a un passo dall’essere definiti negli ultimi giorni.

Le emozioni

La trattativa è frenetica, secondo indiscrezioni tra gli studi legali della Filmauro e quelli di Conte, le bozze del contratto sono già rimbalzate quattro volte da domenica, tra accorgimenti, sistemazioni di vario genere e chiarimenti. Le informazioni vanno tutte nella stessa direzione: non c’è una data limite, ma l’accordo si farà. Anche perché a Conte è rimasto solo il Napoli in Italia. In ogni caso, si può tranquillamente parlare di un accordo preliminare tra le parti che è stato raggiunto. E che comunque esclude il pagamento di penali e caparre nel caso l’affare - per un motivo o un altro - possa saltare. Ovvio, visti i dettagli c’è ancora l’esigenza di chiedere tempo, il che significa che l’appuntamento per la firma del contratto può essere spostata ancora più avanti. Ed è ovvio, può pur sempre succedere di tutto. Inizio prossima settimana? Dal nuvolone che sta coprendo la trattativa non viene fuori una risposta. Però, all’orizzonte nessuno prevede un temporale in arrivo: il mondo di Conte, però, ha ancora qualche sospetto che il Napoli possa tirarsi indietro. Ed è un’ipotesi considerata «molto seria» sul tavolo. Ma fino ad adesso, nulla porta in questa direzione: anche l’apertura - inedita - alla clausola liberatoria a favore di Conte è il segnale. D’altronde, a gennaio, dopo il 3-0 del Napoli a Torino, pur di assicurarsi il sì di Conte, De Laurentiis aveva presentato un’offerta più o meno simile: 2 anni e mezzo di contratto ma alla fine della stagione (questa stagione) Conte avrebbe pure potuto andar via, rompendo l’accordo, a propria insindacabile discrezione. Certo, colpisce tutta questa esigenza di “clausole pre-matrimoniali”. Serviranno ancora un po’ di giorni perché arrivi il fatidico closing. De Laurentiis deve conquistare un posto in SuperChampions: la mancata qualificazione ha portato a una perdita tra gli 80 e i 100 milioni. Ne vale della sopravvivenza del club: e quindi si getta a capofitto sull’uomo forte, Conte. Ovvio, era questa la stagione della «new era» ed è stato un flop mastodontico: perché la «new era» inizia con la mancata qualificazione a una coppa europea, dopo 14 anni. Ecco, l’ingaggio di Conte può essere un biglietto da visita per nuove sponsorizzazioni internazionali o anche perché qualche fondo possa iniziare a proporre partecipazioni al club. Nel primo anno senza coppe, il Napoli valuterà anche amichevoli a Riad: gliene sono state offerte due.