E adesso non resta che aspettare il cinguettio. La primavera non c'entra, quella è quasi passata. C'entra invece la nuova era che si inaugura con Antonio Conte alla guida del Napoli. Ad annunciarlo sarà come sempre Aurelio De Laurentiis in persona. Dopo che le parti hanno raggiunto un'intesa di massima, che deve soltanto essere ratificata nero su bianco (prima però c'è da trovare la collocazione per Lele Oriali, fedelissimo di Conte che avrà il ruolo di collante tra squadra, tecnico e società: il team manager, insomma), il popolo azzurro attende il consueto tweet con cui DeLa è solito annunciare i colpi importanti di mercato. E così sarà. Anche perchè tra Conte ed il Napoli il matrimonio è fatto.

APPROFONDIMENTI Conte al Napoli, lunedì l'annuncio Antonio diventa una statuetta del presepe a San Gregorio Armeno Tutti i segreti di Conte: antipatico e vincente

Il tecnico leccese, che in serie A, ha vinto lo scudetto con la Juventus (per tre volte) e con l'Inter firmerà un triennale da circa sei milioni di euro a stagione. Alla cifra base andranno aggiunti bonus relativi a vari obiettivi tra cui la qualificazione in Champions (che Conte ha sempre centrato quando ha allenato in Italia) e l'eventuale vittoria dello scudetto. Il tecnico, che secondo alcune indiscrezioni ha già sentito alcuni elementi della rosa azzurra, porta con se il suo staff di pretoriani a cui si aggiungerà anche Lele Oriali. Dopo il cinguettio di De Laurentiis, o forse anche contemporaneamente ad esso, arriverà anche la data e la sede della location che ospiterà la presentazione di Conte al Napoli. Ancora una piccola attesa e poi partirà definitivamente la nuova era. Quella targata, Antonio Conte.