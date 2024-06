È fatta. L’ultima bozza, quella definitiva, è arrivata poco dopo le 19. Una pura formalità. Tutto è fatto da giorni, ieri l’ultimo atto formale, con le firme dei rappresentanti legali. È di domenica pomeriggio che inizia la “new era” parte II. Era tutto stato definito a metà settimana, in ogni dettaglio, dalla durata alle cifre dell'ingaggio ai bonus per scudetto, ritorno in Champions e Coppa Italia, ma l’ultimo tassello è arrivato solamente quando Conte e De Laurentiis sono rientrati dalle rispettive vacanze (di lavoro). Ovvero oggi. Hanno continuato a sentirsi anche a distanza, a tessere la tela di un contratto triennale. Ora è tutto fatto, anche le firme. Aurelio De Laurentiis vuole una cerimonia solenne e simbolica, con un’altra firma pubblica al contratto dei record, quello che cambia la storia del club, davanti alle telecamere e ai giornalisti, nella cerimonia ufficiale che verrà organizzata nei prossimi giorni forse a Palazzo Reale. Ma ormai la fumata è bianca. Le parti insistono: non ci sono clausole in uscita, ovvero nessuno può liberarsi dell'altro alla scadenza del primo anno. Antonio Conte sarà l'allenatore più pagato della storia del Napoli con i circa 20 milioni di euro lordi a stagione.

La società

I rapporti da gestire col patron

De Laurentiis è ora folle d’amore. Come gli succede sempre nei primi giorni in cui sceglie un nuovo allenatore. E lo stesso vale per Antonio Conte, che non vede l’ora di iniziare, di abbracciare l’avventura in azzurro, di parlare da allenatore del Napoli. Poi, la regola per tutti e due e che ogni avventura finisce spesso con gli stracci che volano e le parole che si gonfiano. Manna e Oriali dovranno gestire i momenti difficili, quando il presidente farà un’invasione di campo senza pensare che sia un’invasione di campo. Ma una cosa è sicura: chi sposa De Laurentiis e chi sposa Conte, sa esattamente chi e cosa si troverà a casa. Un pacchetto completo. Perché per tutti e due vale la stessa regola: la passione è grande, la tempesta, dunque, sicura. Di De Laurentiis, si sa. Ma anche nel sottosuolo emotivo di Conte nulla se ne sta fermo. Mai. Schema fisso: lui contro tutti. Variante tattica: tutti che ce l’hanno con lui, in quella sindrome da accerchiamento tipica dei grandi. Che sia l'Atalanta o la Nazionale, il Bari o la Juve, il Chelsea, l’Inter o il Tottenham, arriva puntuale il momento dello sfogo. «Quando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro non puoi pensare di mangiare con 10 euro» la frase cult con cui chiedeva alla Juventus di spendere di più dopo i tre scudetti consecutivi. Antonio non si adatta, non si accontenta. Mai.

Il manager

Oriali al lavoro anche per le giovanili

L’uomo del Sud non vede l’ora di diventare il condottiero dell’unico club del Sud che ha rotto la tirannide di Milan, Inter e Juventus. Ma l’uomo del Sud se lo ricorda ancora quel pomeriggio del 5 novembre del 1989, quando rientrò al San Paolo dopo un infortunio lunghissimo, marcò Maradona e alla fine segnò anche il suo primo gol in serie A. Si è offeso in questi giorni quando ha letto della clausole in uscita: macché, vengo a Napoli senza condizioni, non c’è bisogno di questo per convincermi ad accettare l’avventura in azzurro. Vedremo. Conte ha già parlato con De Laurentiis delle cose da fare nel centro sportivo (in attesa di capire se ci sarà un rinnovo a Castel Volturno o davvero ne va realizzato uno nuovo di zecca da parte del club), della rifondazione anche del settore giovanile: darà suggerimenti anche nella scelta dei tecnici da prendere nella Primavera anche perché i risultati sono stati deludenti anche qu

La prima regola: nessuno calciatore deve essere più pagato di lui. La regola dei capi, dei vecchi maestri. Per capire Antonio Conte bisogna farlo raccontare dai suoi giocatori e tutti dicono che per lui sarebbero disposti a fare qualsiasi cosa. Il calcio per l’ex ct dell’Italia è tutto e non smette mai di pensare alla sua squadra, all’avversario: è un ossesso. Un martello. Si fida di pochi: e ha chiesto carta bianca anche per il preparatore atletico. Tant’è che Sinatti resterà nel Club Italia a tempo pieno (e ha pure organizzato il suo matrimonio ad agosto). L’arrivo di Conte è un ritorno al passato. Conte sa entrare nella mente e nel cuore dei giocatori, li fa sentire più grandi di quello che sono, cioè grandi come loro vorrebbero essere. O pensano di essere. Ed è questo il senso di una possibilità, è questo il potere. Si torna ai tempi di Spalletti, ma difficilmente Antonio si sposterà a dormire a Castel Volturno come ha fatto Lucianone, dopo aver comprato il divano-letto. Il suo modo di lavorare è specialissimo. Non fermatevi alla scorza, alla grinta. Lo studio vero è il gioco, cioè tutto quello che non si vede, le infinite ore in sala-video con i giocatori. I calciatori sono avvisati: si entra al mattino e spesso si esce nel tardo pomeriggio. Ed è il motivo per cui ha già chiesto alla società una serie di innovazioni tecnologiche.

Il metodo

Turni lunghi tra campo e sala video

