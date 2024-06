Aurelio De Laurentiis ha fatto 13 e sogna di vincere tanto passando all'incasso nella prossima stagione agonistica. L'ingaggio di Antonio Conte è una garanzia di successo e se anche la cabala conta qualcosa a queste coordinate c'è da incrociare soltanto le dita. Partiamo dalla fine. Il tecnico leccese è il 13esimo allenatore dell'era De Laurentiis. Quello che dovrebbe rappresentare davvero la new era, quello della rifondazione dopo i disastri della passata stagione. Quello della cultura del lavoro a 360 gradi ed h-24. Da Gian Piero Ventura ad Antonio Conte il comune denominatore è stato quello di avere quasi sempre dei profili di un certo spessore alla guida del Napoli. Molti ex o futuri allenatori della Nazionale italiana o di altre rappresentative. Lo sono stati Ventura e Donadoni, lo è Spalletti, lo è stato Antonio Conte. Copia-incolla per Reja (che ha guidato l'Albania) fino ad arrivare a Ciccio Calzona (selezionatore della Slovacchia ed ad interim del Napoli). In venti anni di presidenza, De Laurentiis non aveva mai operato tre cambi in panchina come invece ha fatto nella scorsa stagione. Storia vecchia, verrebbe da dire, considerando anche il blasone che addirittura precede la figura di Conte.

L'ex allenatore del Tottenham torna in panchina dopo oltre un anno sabbatico e con un plamares impressionante. In serie A, infatti, Conte ha praticamente sempre vinto: 4 scudetti (tre di fila con la Juve ed uno con l'Inter), un secondo posto ed un 19esimo posto nella breve ed ormai preistorica esperienza alla guida dell'Atalanta. Antonio proverà a vincere ancora con il Napoli di DeLa. Il patron della Filmauro ha avuto a busta paga gente del calibro di Ancelotti e Benitez e difficilmente ha sbagliato scelta (escluso l'anno scorso, s'intende), scommettendo su Sarri ed anche sullo stesso Spalletti. Probabilmente l'unico flop è stato Donadoni, durato il tempo di un amen sulla panchina azzurra. Finora la media punti degli allenatori azzurri dell'epoca De Laurentiis vede(va) Maurizio Sarri in vetta con un convincente 2,16 a partita, seguito da Spalletti, l'allenatore del terzo scudetto (2,10) e da Gattuso (1,89). Conte, nelle sue 188 panchine distribuite tra Juventus, Inter ed Atalanta in massima serie, ha uno score da record: 424 punti conquistati fanno una media – impressionante - di 2,26 a partita. L'augurio, l'auspicio, la speranza è che Conte possa confermare se non addirittura migliorare tale record sulla panchina azzurra. In tal caso De Laurentiis avrebbe fatto davvero tredici...