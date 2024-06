Secondo una ricerca scientifica sono necessari dai 90 secondi ai quattro minuti per innamorarsi. Figuriamoci cosa può essere successo in tre ore. Tanto è il tempo (minuto più, minuto meno) trascorso da Antonio Conte nel centro tecnico di Castel Volturno durante il suo primo giorno a Napoli. Conte è arrivato ieri mattina da Torino con il ds Giovanni Manna, poi la prima tappa all’hotel Parker’s al corso Vittorio Emanuele dove lo aspettava il presidente Aurelio De Laurentiis, il pranzo e a seguire il trasferimento al centro tecnico di Castel Volturno. «Sono tanto entusiasta», ha detto Conte proprio a Capodichino appena messo piede sul suolo napoletano.

La giornata

Antonio Conte è stato accolto dall’amore di una città che è già pazza del suo nuovo allenatore. Lo hanno aspettato tutti e con grande voglia sono in attesa del suo esordio in panchina. In decine davanti all’ingresso dell’hotel nel centro della città e Conte non si è risparmiato: ha salutato tutti, sorrisi e umore alle stelle. Una sfida nella sfida per l’allenatore che ha una voglia matta di mettersi alla prova. Ecco perché dopo il pranzo con il presidente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto il centro tecnico di Castel Volturno. Certo, all’appello mancano ancora i calciatori, che poi sono il piatto forte, ma per ora l’approccio importante era quello da fare con le strutture. I calciatori arriveranno solo tra qualche settimana e probabilmente lo faranno alla spicciolata a causa degli impegni con le rispettive nazionali, ma intanto Conte ha preso contatto con Castel Volturno. Lì dove è arrivato a bordo di un van dai vetri scuri, ha incontrato il resto dello staff, ovvero quello che troverà a Napoli, a partire dall’area medica. Accompagnato dall’ad Chiavelli e dal ds Manna, Antonio Conte ha visitato i campi di Castel Volturno e tutto gli è sembrato in perfetto ordine, come se lo immaginava. Tutto perfetto, insomma. Un ottimo punto di partenza per iniziare e pianificare la stagione che verrà. Conte, allenatore meticoloso e attento a ogni singola, cosa non vuole che ci sia una virgola fuori posto. E per evitare che quei sorrisi di ieri si possano trasformare nelle urla di domani il Napoli si è già detto disponibile ad accontentare le sue eventuali richieste. Non per ora, però, perché Conte ci penserà nei prossimi giorni. Resterà in città anche oggi per continuare a lavorare e pianificare in vista dell’estate, dei ritiri, delle amichevoli e delle partite ufficiali, che mai come quest’anno arriveranno con l’impegno in Coppa Italia già nella prima decade di agosto. Intanto si prepara anche la presentazione ufficiale, che si terrà il 26 giugno nei saloni sfarzosi di Palazzo Reale: un evento in grande stile per dare il giusto omaggio all’allenatore scelto da De Laurentiis per il Rinascimento azzurro. D’altra parte Conte avrà pieni poteri in questo Napoli. Non è abituato a vestire abiti stretti e così sarà anche in azzurro. Ha le idee chiare sul lavoro da fare prima della partenza della squadra per Dimaro e Castel di Sangro, le sedi dei due ritiri del Napoli per l’estate. Il primo approccio con Napoli, però, è stato molto positivo, come ha confermato lo stesso Conte a De Laurentiis al rientro in hotel nella serata di ieri. Adesso sì, il nuovo corso del Napoli targato Antonio Conte può iniziare per davvero.

Lo staff tecnico

L’allenatore non è arrivato da solo a Napoli. A fargli da “scorta” anche il vice Christan Stellini e Lele Oriali che sarà il traid d’union tra squadra e società. Non per questo però andrà via Giuseppe Santoro, storico dirigente del club. Resterà al fianco di Conte e sarà accanto all’allenatore durante la stagione anche con il compito di introdurlo nel miglior modo possibile all’interno del mondo Napoli. Confermato anche l’addio di Sinatti come preparatore atletico, mentre Costantino Coratti sarà il nuovo responsabile dell’area atletica degli azzurri. La vera novità è quella di Mauro Sandreani, che torna a fare da osservatore per l’allenatore dopo l’esperienza insieme ai tempi della Nazionale. Sliding doors per Sandreani che proprio al Napoli fu accostato in passato, ma come allenatore. Era 1997 e il suo nome circolava tra i possibili tecnici per il club azzurro che alla fine decise di prendere Mutti.