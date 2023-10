Conte non chiude al Napoli: «Possono succedere tante cose»

«Mi fa emozionare vedere tanto ex compagni e anche tanti miei ex calciatori. È veramente bello essere qui». Cosi parla Antonio Conte, questa sera con addosso la maglia bianconera della Juventus per la festa dei 100 anni della famiglia Agnelli a Torino.

«Tornare in Italia? Per ora mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa quando mi sono fermato con il Tottenham» ha spiegato a Sky Sport l'allenatore che sembra essere la prima idea del Napoli per l'eventuale sostituzione di Garcia.

«C’è la voglia di riposare e godermi la famiglia. Poi sai bene che nel percorso possono succedere tante cose ma nel frattempo mi godo quello che ho. Napoli? Bisogna avere rispetto e grande educazione per tutto».