Contini e il Napoli, l'addio è vicino: il portiere azzurro verso il Crotone

Non ci sarà alcuna rivoluzione in questa estate di mercato per il Napoli, ma tra i pali i cambiamenti potrebbero essere significativi. A un passo dall'addio all'azzurro c'è Nikita Contini: l'azzurro cresciuto nelle giovanili del club è sempre più vicino al Crotone, come riportato da Sky Sport, pronto a scendere in B pur di ritrovare quella continuità mancata a Napoli nell'ultima stagione.

I calabresi, appena retrocessi in Serie B, vogliono un portiere affidabile da cui ripartire e hanno puntato già da un po', ormai, proprio su Contini, protagonista in questa estate di calcio con Spalletti vista l'assenza di Meret e Ospina. A fare da terzo tra i pali, il prossimo anno, ci potrebbe essere l'altro giovanissimo Hubert Idasiak, anche lui prodotto del vivaio napoletano.