Contini, zero presenze e rimpianti: «Si aspettava di giocare in Coppa»

Resta l'unico, tra quelli che formavano la rosa iniziale di questa stagione, a non aver mai visto il campo Nikita Contini, portiere azzurro che a inizio anno era stato confermato dal club come terzo nel ruolo alle spalle di David Ospina e Alex Meret. «Non conosco i progetti del Napoli, il progetto mio e del ragazzo è di giocare per ritrovare il campo» ha messo subito in chiaro il suo agente Vincenzo Pisacane.

«Quest'anno poteva andare a giocare altrove in qualche squadra di Serie A, ma il Napoli l'ha voluto confermare in rosa e noi l'abbiamo anche apprezzato» ha continuato Pisacane a Tele A. «Ci aspettavamo spazio almeno in Coppa Italia o comunque l'esordio, perchè credo che uno della sua età e della sua bravura, dopo un campionato eccezionale in Serie B alla Virtus Entella, debba giocare e trovare spazio altrove».

