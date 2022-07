Napoli, Contini pronto alla cessione: sarà il secondo portiere alla Samp

La svolta è arrivata immediatamente dopo Dimaro, con il Napoli pronto a mettere mano al suo pacchetto di portieri: saluterà a breve, infatti, Nikita Contini, portiere azzurro che da anni veste la maglia del club ma che in prima squadra non ha mai trovato continuità. Stavolta, però, il futuro di Contini potrà essere in Serie A, visto che la Sampdoria al momento è più di una trattativa concreta, con la formula di un prestito e successivo riscatto che sembra la strada più probabile.

Da entrambe le parti c'è voglia di concludere, in blucerchiato Contini potrà fare da secondo portiere e giocare da vice di Audero. L'italo-ucraino, arrivato in azzurro nel 2008, ha vissuto l'ultima stagione in prestito tra Crotone e Vicenza in Serie B, ben figurando nonostante la stagione non esaltante dei due club. Nel 2020/21 era stato terzo portiere del Napoli di Ancelotti e Gattuso.