Contini alla Sampdoria, manca solo l'ok del Napoli

Il Napoli è pronto a salutare Nikita Contini: il portiere azzurro è in ritiro con la squadra di Luciano Spalletti sin da inizio luglio, ma il suo destino è lontano, pur sempre in Serie A: il prodotto del vivaio azzurro è pronto a dire sì alla Sampdoria, un sì in realtà arrivato già da tempo ma le parti ora aspettano che il club di De Laurentiis lasci andare Contini verso il blucerchiato.

Come informato da Sky Sport, infatti, Contini ha rifiutato alcune proposte dalla Serie B - dove ha giocato lo scorso anno sempre in prestito -, perché vuole solo la Sampdoria per il prossimo anno. Il club blucerchiato prenderà il portiere in prestito, la prossima settimana si aspetta l'ok definitivo. Determinante per la scelta è stato il preparatore dei portieri che era con lui alla Cremonese.