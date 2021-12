Coppa d'Africa, Anguissa convocato: Osimhen in Nigeria il 28 dicembre

Due settimane al via, tra dubbi, incertezze e qualche timore di troppo. La Coppa d'Africa sta per cominciare e riguarderà anche il Napoli: Zambo Anguissa, infatti, è stato già inserito nella lista dei convocati di Toni Conceicao ed è atteso subito dopo Natale (il 27 dicembre) in Camerun, per mettersi a disposizione del gruppo e cominciare la competizione.

Il 24 dicembre sarà svelata la lista del Senegal, ma il ct Cissé ha già avvertito Koulibaly della convocazione. Anche per il difensore del Napoli il giorno del ritiro è fissato subito dopo il giorno di Natale, una celebrazione che potrà vivere direttamente in Senegal con la famiglia. Nonostante l'infortunio, è atteso il 28 dicembre in Nigeria anche Victor Osimhen: al momento non sembrano esserci particolari disposizioni per l'attaccante azzurro che potrà rientrare tra i pre convocati nigeriani.