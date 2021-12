Coppa d'Africa, convocato Ounas! Sono quattro gli azzurri in partenza

Poteva essere un'eventualità, da oggi realtà: i giocatori del Napoli che lasceranno l'azzurro per partecipare alla Coppa d'Africa diventano quattro. Anche Adam Ounas, infatti, è stato inserito dal ct algerino Belmadi tra i calciatori convocati in vista della prossima competizione africana che comincerà in Camerun il prossimo 9 gennaio.

Una Coppa d'Africa a forti tinte azzurre. Qualche giorno fa era stata confermata la presenza di Zambo Anguissa col Camerun, padrone di casa del torneo, da qualche ora è ufficiale anche la convocazione di Kalidou Koulibaly con il Senegal, tra le squadre più attrezzate del torneo. C'è attesa per capire cosa accadrà con Victor Osimhen, che sarà convocato dalla Nigeria ma dovrà fare i conti ancora con l'infortunio al volto.