Coppa d'Africa, il ct di Anguissa: «I club ostacolano le convocazioni»

«Coppa a rischio? Per quanto riguarda quello che accade in Camerun, stanno lavorando affinché la Coppa d'Africa si svolga regolarmente». Queste le parole di Toni Conceicao, Ct del Camerun pronto a giocarsi da protagonista il prossimo trofeo che vedrà impegnato anche il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa. «È evidente che bisogna creare tutte le condizioni possibili affinché tutto il gruppo squadra e chi vicino ad esso non abbia alcun rischio di contagio. C'è il bisogno di creare una bolla che protegga i calciatori, lo staff, i dirigenti, perché il rischio del virus è sempre dietro l'angolo».

Ma ci potrebbe essere un pericolo in più, oltre la pandemia. «Onestamente non capisco le critiche, però posso comprendere i tanti club europei che nel momento cruciale della stagione perdono alcuni dei loro elementi principali per un mese» ha detto a Radio Punto Nuovo. «Sappiamo che ad oggi ci sono diversi club, soprattutto europei, che stanno cercando di ostacolare le convocazioni per i loro giocatori africani. Due settimane prima della competizione ci saranno le convocazioni, ho parlato con Anguissa due settimane fa e torneremo a farlo la prossima perché comunicherò le convocazioni finali e voglio sapere come sta fisicamente e mentalmente. Ha tanta voglia di venire qui e giocare per la sua nazionale».