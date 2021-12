Coppa d'Africa, Osimhen cambia ct: la Nigeria affidata a Eguavoen

A un passo dalla Coppa d'Africa, la Nigeria di Victor Osimhen cambia allenatore: è stato esonerato ufficialmente in queste ore, infatti, Gernot Rohr, che ha diretto la nazionale delle Aquile dal 2016 fino a oggi, al suo posto arriva invece Augustine Owen Eguavoen, ct ad interim che ha già allenato le nazionali minori nigeriane dopo una lunga carriera da difensore con la Nigeria.

A salutare Rohr, ci ha pensato anche Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli era stato lanciato nella nazionale maggiore proprio da lui: «Grazie di tutto, ti auguro il meglio» ha scritto sui social Osimhen. Victor sarà convocato dalla Nigeria anche se infortunato, l'attaccante azzurro si sottoporrà alle visite dei medici nigeriani e verrà poi decisa la sua partecipazione o meno alla Coppa d'Africa

Thank You For Everything Coach😔🙏🏽And I Wish You All The Best❤️ pic.twitter.com/00BZL5UL4K

— victor osimhen (@victorosimhen9) December 14, 2021