Coppa d'Africa, il Napoli «sorride»: «Rinviata, domani l'ufficialità»

La Coppa d'Africa sarà rinviata. A lanciare la bomba ci ha pensato Sportmediaset: mancherebbe solo l'ufficialità, che arriverà mercoledì 22 dicembre, ma ormai è sicuro, il torneo che dovrebbe veder protagonisti Osimhen, Anguissa e Koulibaly verrà rinviato a settembre. La decisione arriva dal presidente della Fifa Gianni Infantino, che ha ormai deciso di non fare disputare la rassegna continentale che sarebbe dovuta partire dal prossimo 9 gennaio in Camerun.

Al centro della decisione, le tante le pressioni dei grandi club europei, con i timori legati alla diffusione in aumento del covid, che hanno portato alla convocazione di un vertice d'urgenza della CAF a Doha. Inoltre, si vuole evitare la sovrapposizione tra la Coppa d'Africa e il Mondiale per club, previsto dal 3 al 12 febbraio negli Emirati Arabi Uniti. Un sospiro di sollievo per tanti tifosi azzurri e per lo stesso Napoli, che potrebbe così tenere a casa i tre calciatori convocati.