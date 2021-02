Lo 0-0 di una settimana fa lascia aperta ogni porta sul futuro, ma Atalanta e Napoli si giocheranno stasera il round decisivo per poter strappare un biglietto di viaggio verso la Finale della Coppa Italia. Si giocherà a maggio prossimo, con la stagione italiana probabilmente già decisa, potrebbe essere dunque un’importante arma per centrare un obiettivo prima di spostare l’attenzione per intero sugli Europei, già rinviati di un anno.

Ma quanto vale raggiungere la finale di Coppa Italia? L’edizione 2020/21 del torneo nazionale è sicuramente meno appetibile delle ultime: il covid ha un peso importante sulle sponsorizzazioni e i diritti tv Rai, annullando di fatto gli ingressi che arrivavano al botteghino avendo svuotato gli stadi per la competizione. La finale del prossimo maggio - probabilmente di scena a Milano visti gli impegni dell’Olimpico a ridosso dell’Europeo - varrà però 2,7 milioni alla squadra vincitrice (che potrà anche aggiungere la qualificazione all’Europa League) mentre 1,15 milioni andranno alla seconda classificata.

Il percorso di Napoli e Atalanta è partito agli Ottavi di finale, dove entrambe le formazioni hanno intascato circa 250mila euro per la partecipazione. Come ricostruito da Calcio&Finanza, circa 470mila euro sono andati invece ai club che hanno disputato i Quarti di finale qualche settimana fa, mentre alle quattro semifinaliste la cifra riconosciuta è di 950milioni di euro.

