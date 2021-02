Con il Genoa è stato uno dei migliori, ha segno il gol dell'illusione, il suo sesto in campionato. Ma al di là di questo Matteo Politano ha giocato una gara brillante, come spesso - ma non sempre - è accaduto quest'anno. Chissà domani se Gattuso lo schiererà dall'inizio nel ritorno di semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta. Sicuramente l'ex interista troverà spazio tra la gara di Bergamo e quella di sabato sera. Ma se dovesse entrare dalla panchina non sarebbe un problema, anzi. Politano sinora è la «riserva» che ha segnato di più in serie A: ben quattro reti. Prova del suo carattere arcigno, del fatto di mettercela comunque tutta, essendo titolare o meno.

Del resto Matteo ha sposato la causa azzurra a tutti gli effetti. Anzi, da qualche giorno è un giocatore del Napoli in toto: finito il prestito dall'Inter, è entrato in vigore l'obbligo di riscatto, proprio dopo la sconfitta di Genoa di sabato scorso. 19 milioni di euro per l'esterno 28enne, pagati dopo essere stato utilizzato contro i rossoblù: la clausola prevedeva il riscatto obbligatorio alla prima presenza del calciatore o al primo punto del Napoli dopo la data del 1° febbraio 2021.

E così dopo un anno Politano può tirare le somme di un suo primo bilancio all'ombra del Vesuvio, essendo arrivato alla fine della scorsa sessione invernale del mercato. 20 partite giocate nel 2020, mentre in questo primo scorcio di stagione il talento tutto mancino è a quota 29, con 9 reti e 2 assist.

Una cifra certamente importante, soprattutto in un momento storico del genere. Ma che a conti fatti ha portato a Napoli un giocatore di rendimento, qualità e numeri importanti. Nei giorni scorsi Politano ha festeggiato il primo anno in Campania, visto che era arrivato nelle ultime battute della sessione invernale 2020: lo scorso anno furono 20 le presenze totali nella seconda parte di stagione fra campionato, Champions e Coppa Italia, mentre quest’anno Politano è già a quota 29 gettoni con 9 reti (sei in campionato, una in Coppa Italia e un'altra in Europa League, fondamentale per il passaggio del turno, vista la vittoria in Spagna contro il Real Sociedad) e 2 assist. Per un totale, in maglia Napoli, di 49 presenze con 11 gol e 4 assist.

