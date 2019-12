LEGGI ANCHE

Ildi Carlo Ancelotti ha conosciuto oggi l'avversaria per il primo turno didella stafione. La squadra azzurra affronterà ilagli ottavi di finale del torneo, con gli umbri che a sorpresa hanno battuto il Sassuolo per 2-1 in trasferta nel quarto turno disputato oggi.Ancora sconosciuta, però, la data in cui le due formazioni si affronterano. Napoli -Perugia si disputerà, infatti, in gara unica. Ilè stato sorteggiato dal lato delle altre 3 teste di serie: Lazio, Atalanta e Inter (con la Lazio ipotetica avversaria ai quarti), mentre dall'altro lato del tabellone ci sono: Torino, Milan, Roma e Juventus.