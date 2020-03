Ultimo aggiornamento: 12:36

Saràdi Roma l'arbitro designato per la super sfida di giovedì al San Paolo tra Napoli e Inter. Il fischietto 42enne sarà accompagnato da Del Giovane e Cecconi, con Mariani quarto uomo e Irrati designato al Var.Un ritorno al San Paolo per Doveri che a inizio gennaio aveva arbitrato un altro Napoli-Inter, stavolta in campionato, con la vittoria per 3-1 dei nerazzurri. In stagione ha diretto anche lo 0-0 degli azzurri a Torino e la vittoria della squadra di Gattuso a Cagliari.