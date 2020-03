LEGGI ANCHE

Il calcio italiano nel caos, e adesso tocca anche capire cosa accadrà domani per la gara di ritorno della semifinale di coppa Italia tra Napoli e Inter. Perché? Le ipotesi attualmente sono tre: gara rinviata, come già accaduto ieri per la sfida di stasera tra Juventus e Milan (rinviata a data da destinarsi), oppure gara che si gioca regolarmente, ma a porte chiuse, o in fine lasciare tutto invariato, con tanto di porte aperte.Nessuna comunicazione da parte della Lega né tanto meno dalle autorità competenti in città. Questo, però, non vuol dire nulla, perché le decisioni in questo momento si susseguono con la velocità della luce e gli scenari possono cambiare anche all’improvviso. Oggi, quindi, sarà la giornata decisiva dal momento che potrebbe essere il Prefetto - così come accaduto ieri a Torino - a prendere la decisione finale.La Spagna del calcio chiude le porte. A comunicarlo è il ministro della salute Salvador Illa, che all’interno di una conferenza stampa ha dettato le disposizioni per i prossimi impegni sportivi in terra spagnola. «Abbiamo lavorato anche con il Consiglio superiore dello sport e con le federazioni, c’è massima collaborazione per le prossime settimane», ha spiegato il ministro Illa. «Abbiamo consigliato - ma la scelta finale dipenderà dalle comunità autonome - che gli eventi che prevedano grande affluenza di pubblico, e soprattutto pubblico che arriva dalle zone di rischio (vi ricordo che le zone di rischio sono 4 regioni del nord Italia più Cina, Giappone, Corea) siano giocati a porte chiuse». Quindi: nessun rischio sulla regolarità delle sfide, ma si giocheranno a porte chiuse. «La scelta riguarda Valencia-Olimpia Milano di basket, Valencia-Atalanta del 10 marzo, Getafe-Inter e Girona-Venezia di basket femminile».Le due società sono impegnate in Champions ed Europa Leauge, ma non sono le uniche italiane ad essere impegnate in Spagna nelle prossime settimane. Il Napoli, infatti, dovrà giocare a Barcellona il match di ritorno degli ottavi di Champions il prossimo 18 marzo e nonostante la raccomandazione del ministro della sanità spagnolo non si riferisca direttamente alla sfida degli azzurri, il rischio che anche quella gara possa subire delle modifiche è molto più che plausibile. Il club catalano, infatti, non ha ancora ricevuto alcun genere di comunicazione e per tanto non si è ancora espresso in alcun modo.Di contro, invece, il Siviglia si è prontamente attivato per comunicare, tramite un post su Twitter, ai propri tifosi e non solo che non avendo ricevuto ancora direttive dall’alto, le gare del club andaluso non subiranno alcun genere di variazione. Il coronavirus blocca anche la Spagna visto che sono 153 i casi fatti registrare in tutto il paese. Anche per questo, infatti, il ministro spagnolo ha consigliato a tutti i tifosi di evitare viaggi per sostenere la propria squadra del cuore. Anche il Napoli, al momento, non ha ricevuto alcun genere di comunicazione anche perché la decisione finale spetterà sempre alla Uefa. Quella del ministero della salute, infatti, resta al momento una raccomandazione da seguire almeno per le gare (di calcio e non solo) che vedranno impegnate le squadre spagnole contro quelle italiane.Nella giornata di ieri , poi, la Uefa ha sottolineato che per il momento non intende far svolgere partite di Champions League, o Europa League, a porte chiuse, anche se si è detta pronta a valutare l’evolversi degli eventi e decidere di conseguenza. «È stato creato un gruppo di lavoro misto Uefa-Eca, quindi assieme alla lega dei principali club d’Europa, per valutare l’evolversi degli eventi e decidere di conseguenza», ha spiegato ieri il presidente dell’Uefa Ceferin che ha anche aggiunto. «Siamo al corrente della situazione, e informati costantemente. Le gare di ritorno degli ottavi si svolgeranno nei modi previsti inizialmente».Non si capisce perché queste gare lì si svolgono a porte chiuse e da noi possano arrivare gruppi di tifosi che provengono da quelle terre. È una misura congrua alla luce di quanto hanno deciso le autorità di quei paesi in cui ci sono zone a rischio - ha detto il Ministro spagnolo Illa per spiegare la sua raccomandazione -.Non si capirebbe perché in questi paesi si giochino i match a porte chiuse e nel nostro paese vengano poi accolti gruppi di tifosi provenienti da quelle stesse nazioni».