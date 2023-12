Da una parte l'ampio turnover, dall'altra la necessità di far rifiatare i titolarissimi. E dall'altra ancora la speranza di recuperare qualche pretoriano in vista del big match con la Roma all'Olimpico. Domani sera, però, c'è la coppa Italia. Domani sera scendono in campo le teste di serie per gli ottavi e domani sera scende in campo il Napoli campione d'Italia al Maradona contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. A dispetto dei campioni d'Italia, i ciociari saranno gioco forza costretti ad un ampio turnover per via di un'autentica epidemia di giocatori indisponibili per la sfida sotto i riflettori di Fuorigrotta. Per Walter Mazzarri si tratta comunque di una partita e di una competizione speciale visto che con il trofeo tricolore ha un feeling particolare (unico successo personale del tecnico di San Vincenzo, proprio sulla panchina azzurra in quel 20 maggio del 2012 che diede il “la”ai successi dell'era De Laurentiis).

Il Napoli conferma lo spartito tattico (4-3-3), ma cambia pedine in tutti i reparti del campo. A partire dal ruolo del portiere: tra i pali, infatti ci sarà spazio per Gollini, mentre in difesa gli esterni saranno Zanoli ed uno tra Mario Rui oppure Natan. L'impressione, comunque, è che il brasiliano la spunti sul portoghese per consentire a Mario Rui di riprendere gradatamente proprio in vista della sfida dell'Olimpico di sabato prossimo contro i giallorossi di Mourinho. Al centro del pacchetto arretrato domani sera agiranno Ostigard e Juan Jesus. Mediana completamente nuova con Demme in cabina di regia affiancato da Cajuste e Gaetano nel ruolo di mezzali. Anche il tridente sarà nuovo di zecca con Lindstrom e Raspadori sugli esterni ed il Cholito Simeone al centro dell'attacco azzurro. Chi vince passa il turno. In caso di parità supplementari ed eventuali calci di rigore.