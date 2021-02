L'ultima semifinale del Napoli in coppa Italia l'anno scorso contro l'Inter: gli azzurri di Gattuso passarono il turno vincendo 1-0 al Meazza con la rete di Fabian Ruiz e pareggiando 1-1 a Fuorigrotta con il gol di Mertens che pareggiò quello di Eriksen (in finale poi il trionfo con la Juve all'Olimpico ai calci di rigore). Andò male invece la semifinale precedente, quella del 2016-2017 con Sarri in panchina: gli azzurri persero 3-1 a Torino e poi vinsero 3-2 al San Paolo, serata in cui il fischiatissimo Higuain segnò una doppietta, e vennero eliminati.

Le due semifinali con Benitez

Due semifinali raggiunte in due anni con Benitez: la prima nel 2013-2014 contro la Roma: il Napoli perse l'andata 3-2 a Roma ma vinse nettamente 3-0 il ritorno in casa raggiungendo la finale poi vinta contro la Fiorentina. L'anno successivo nel 2014-2015 arrivò invece l'eliminazione ad opera della Lazio: gli azzurri pareggiarono 1-1 l'andata all'Olimpico ma poi persero 1-0 il ritorno a Fuorigrotta.

La semifinale con Mazzarri

La prima semifinale dell'era De Laurentiis fu raggiunta da Mazzarri nel 2011-2012: gli azzurri persero 2-1 a Siena e vinsero 2-0 il ritorno al San Paolo e poi in finale superarono 2-0 la Juve all'Olimpico riportando la coppa Italia a Napoli che mancava dal 1987: in quella stagione gli azzurri di Bianchi vinsero tutte le partite e in semifinale superarono il Cagliari con due successi 1-0 in Sardegna e 4-1 a Napoli e nella doppia finale batterono l'Atalanta, avversaria in semifinale in quest'edizione degli azzurri.

Le tre semifinali negli anni Novanta

Tre semifinali negli anni novanta, la prima nel 1989-1990 persa dagli azzurri contro il Milan (pareggio esterno 0-0 e sconfitta casalinga per 3-1), la seconda nel 1990-1991 (eliminazione ad opera della Sampdoria) e la terza contro l'Inter nel 1996-1997 con la qualificazione al San Paolo ai calci di rigore. Le altre due semifinali risalgono al 1978-1979 con il Napoli che venne eliminato dal Palermo e del 1961-1962 con il 2-1 al Mantova prima della vittoria in finale contro la Spal per 2-1. Nel 1975-1976, anno dell'altra coppa Italia vinta dagli azzurrri, il Napoli si qualificò all'ultimo atto vinto 4-0 contro il Verona all'Olimpico dopo essere arrivata prima nel girone a quattro squadre con Fiorentina, Milan e Sampdoria.

