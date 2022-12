Kim Min-Jae non ha preso parte all'allenamento di rifinitura, resta in forte dubbio per la partita di stasera contro il Portogallo, l'ultima del girone che la Corea del Sud sarà obbligata a vincere per avere ancora speranze di potersi qualificare agli ottavi di finale. Il difensore del Napoli ha accusato problemi al polpaccio destro già nella prima partita contro l'Uruguay ma poi ce l'ha fatta a scendere in campo contro il Ghana, match in cui non è apparso al massimo sbagliando in occasione di uno dei gol della formazione africana.

APPROFONDIMENTI Napoli in ritiro in Turchia: Spalletti pronto al bis di Dimaro Sette calciatori Primavera tra i convocati Camerun, Anguissa sfida il Brasile

Nell'Uruguay ci sarà Mathias Olivera nell'altra sfida decisiva del girone contro il Ghana: il terzino del Napoli è uno dei punti fermi del ct Diego Alonso. L'Uruguay ha un solo punto in classifica e per centrare gli ottavi dovrà battere il Ghana ed attendere poi il risultato della Corea del Sud contro il Portogallo. Tante emozioni nella sfida contro il Ghana ai Mondiali 2010 in Sudafrica con il rigore fallito all'ultimo istante dei supplementari dalla nazionale africana (fallo di mani di Suarez) e la successiva vittoria dal dischetto della Celeste. «Niente scuse: giochiamo, vediamo quel che succede sul campo. Sono stati i giocatori del Ghana, non io a sbagliare quel rigore. Avrei dovuto scusarmi se avessi fatto male a un avversario in un tackle», ha detto il Pistolero.