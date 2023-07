Coro «Napoli distrutta, Vesuvio erutta», lo scivolone social di Zalewski a Ibiza

Nell'occhio del ciclone ci finisce Nicola Zalewski, esterno italo-polacco della Roma di Mourinho che in questi giorni è a Ibiza per le vacanze insieme ad alcuni amici. Il calciatore giallorosso, presente al noto locale Ushuaia del posto, è stato filmato mentre balla e intona cori contro Napoli, cantando sulle note di 'Freed from desire' «Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta», un motivetto antipatico già sentito in giro per gli stadi di Serie A e trasformato poi dai tifosi del Maradona in un inno di autoironia. Il video è diventato immediatamente virale in rete scatenando le polemiche contro lo stesso Zalewski.