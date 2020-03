© RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra verso le 13 di ieri ha lasciato il centro tecnico e prima di andare via, i medici Canonico e D'Andrea hanno ripetuto le regole che da giorni i calciatori seguono per fronteggiare, senza allarmismi, questa fase critica di epidemia di Coronavirus. Ovviamente, l'ideale sarebbe non partire, ma non ci sono divieti in questo senso. Dunque, come già raccontato, è stato chiesto di evitare di ospitare amici che arrivano dalle zone dei focalai, di evitare di fermarsi a fare selfie o a firmare autografi, non bere in bicchieri in comune con altri, evitare uscite in locali molto affollati e in ogni caso, provare a utilizzare quando si è fuori casa bicchieri monouso Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile; evitare, nell'utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l'apertura e la chiusura dello stesso. In ogni caso lo staff medico ha chiesto di essere contattato senza esitazione per ogni tipo di dubbio, al minimo sintomo influenzale anche di un familiare o di un accompagnatori.Ieri, prima dello sciogliete le righe per il week end (è la prima pausa che Gattuso concede da quando è arrivato) la squadra si è allenata con una partitella dove hanno disputato un solo tempo Insigne e Maksimovic, entrambi per risentimento muscolare, e Demme per un trauma contusivo al ginocchio. Meret ha seguito il suo programma di lavoro personalizzato. Malcuit prosegue la sua tabella di allenamento lavorando prima in palestra e poi sul campo 2. La squadra riprenderà la preparazione lunedì pomeriggio in vista delle trasferta di Verona. Il Napoli sceglierà probabilmente un albergo non nel capoluogo veneto.