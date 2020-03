LEGGI ANCHE

L'attaccante polacco del Napoli,, proprietario di un ristorante in Polonia, ilha deciso di mettere il proprio locale aa disposizione delle strutture sanitarie della città per l'emergenza legata al coronavirus. Il giocatore insieme alla compagna Jessica si trova a Napoli, ma i suoi dipendenti preparano pasti che giornalmente vengono confezionati e spediti a medici e infermieri, costantemente in lotta contro il Coronavirus.