«Ognuno di noi deve capire di giocare un ruolo importante nella partita contro questa epidemia». Scende in campo anche, il difensore del Napoli che nelle scorse ore si è presentato sui social per lanciare un messaggio importante ai suoi fan in Senegal e in«Laviamoci spesso le mani, tossiamo nei gomiti, salutiamoci a distanza. Solo con questi piccoli gesti e con la nostra disciplina possiamo vincere rapidamente la nostra partita contro il. State a casa» il messaggio di Koulibaly che ha voluto condividere il video insieme con i connazionali