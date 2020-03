LEGGI ANCHE

Le limitazioni decise dal Governo spagnolo sui voli tra l'e larischiano di mettere in difficoltà anche le squadre italiane impegnate nelle competizioni europee. Il Napoli , ad esempio, che la prossima settimana è atteso ada una sfida importantissima in Champions League, ufficialmente da ieri senza pubblico e con tanti problemi organizzativi.Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club azzurro avrebbe confessato di essere ancora al buio con l'organizzazione della trasferta. Lo staff delaspetta indicazioni in queste ore sia dal Governo italiano che dall'Uefa per la trasferta contro la squadra di Setién , per capire se e soprattutto come potrà viaggiare in Catalogna il prossimo martedì.