Il coronavirus blocca anche la Spagna: i 153 casi fatti registrare in tutto il Paese hanno indotto il ministro della Sanità Salvador Illa a consigliare allo sport spagnolo di chiudere al pubblico tutti gli eventi sportivi delle prossime settimane contro le squadre italiane. Tra questi, ovviamente, anche i match di Champions League in programma tra Atalanta e Valencia così come Barcellona e Napoli.

LEGGI ANCHE Napoli, in ​40mila al San Paolo contro l'Inter

La decisione ufficiale non è ancora stata presa, ma a forte rischio è questo punto la trasferta dei tifosi napoletani in terra catalana, già complicata dalla cancellazione di diversi voli verso Barcellona nelle prossime settimane. Gli intrecci tra Italia e spagna riguardano anche i match di Europa League tra Inter e Getafe e Roma e Siviglia.

«Abbiamo lavorato stamattina anche con il Consiglio superiore dello Sport e con le federazioni, c’è massima collaborazione per le prossime settimane. Abbiamo consigliato - ma la scelta finale dipenderà dalle comunità autonome - che gli eventi che prevedano grande affluenza di pubblico, e soprattutto pubblico che arriva dalle zone di rischio (vi ricordo che le zone di rischio sono 4 regioni del nord italia più Cina, Giappone, Korea) siano giocati a porte chiuse. Si giocheranno sì, ma a porte chiuse. La scelta riguarda Valencia-Olimpia Milano di basket, Valencia-Atalanta del 10 marzo, Getafe-Inter e Girona-Venezia di basket femminile» ha detto oggi il ministro Illa.

Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA