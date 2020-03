LEGGI ANCHE

La notizia temuta è arrivata: Barcellona-Napoli si giocherà senza tifosi al Camp Nou, un sogno infranto per tanti napoletani. Dopo l'annuncio del Governo spagnolo arrivato ieri, il Napoli ha subito comunicato ai suoi tifosi le modalità per il rimborso dei biglietti: «Ticket One provvederà, nei prossimi giorni, allo storno dell'importo addebitato sulla carta di credito».L'attenzione si sposta al resto del viaggio che tanti napoletani avevano già organizzato per la Catalogna. «C'è un Decreto del Governo dello scorso 2 marzo che detta le linee guida» ha detto l'avvocato Carlo Claps, Presidente Aidacon. «Tra le situazioni previste c'è il rimborso della prenotazione se si è verificato un annullamento per provvedimento dell'autorità, come nel caso di specie». Il governo spagnolo ha infatti interrotto tutti i voli da e per l'Italia. «È possibile chiedere il rimborso alla compagnia aerea entro 30 giorni dal provvedimento dell'autorità preposta. E la compagnia deve entro 15 giorni dalla richiesta provvedere al rimborso», ha aggiunto Claps. «La compagnia, in questo caso, può scegliere se rimborsare il tifoso con importo pari alla cifra spesa o con un voucher che potrà poi essere utilizzato».«Se la modifica è stata opera dalla compagnia, allora è obbligatorio il rimborso dell'importo speso. Per gli alberghi prenotati, si può fare richiesta di restituzione di quanto pagato in anticipo, sempre entro 30 giorni dal provvedimento».Il mancato viaggio verso Barcellona manderà in fumo milioni di euro (400 euro la spesa media di un tifoso per la trasferta), un danno creato anche al Barcellona che perderà circa 6 milioni di euro con il Camp Nou chiuso. Nel frattempo, sull'esempio dei tifosi dell'Atalanta, alcuni tifosi azzurri hanno voluto destinare i soldi restituiti per il tagliando all'Ospedale Cotugno (è possibile donare sul sito GoFundMe), stretto nell'emergenza coronavirus.