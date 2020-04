LEGGI ANCHE

Non poteva mancare all’appello, così a tutte le donazioni benefice fatte dai calciatori del Napoli in questo difficile periodo di emergenza contro il coronavirus si è aggiunto anche. Il difensore azzurro ha voluto rispondere alla chiamata della Federcalcio di casa per aiutare la Serbia in queste settimane complicate. Maksimovic , insieme con gli altri compagni di nazionale, ha messo insieme la somma di 255mila euro che andrà ad aiutare l’Ospedale per le malattie infettive di, ad oggi primo baluardo della capitale serba nell’emergenza coronavirus. La Federcalcio serba - il cui presidenteera stato tra i primi contagiati del Paese, oggi guarito - ha risposto alla grande a questa iniziativa che, dopo la prima donazione, ora già pensa ad una nuova raccolta fondi.