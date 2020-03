LEGGI ANCHE

Un applauso lungo almeno quanto la distanza che collega l'all'Italia, le due case di Elseid Hysaj . Il terzino del, albanese di nascita e capitano della sua nazionale, vive infatti in Serie A da oltre un decennio dopo aver mosso i primi passi in carriera a casa sua, e subito ha voluto sottolineare la vicinanza tra i due Paesi in questo momento di difficoltà.Nelle ultime ore, infatti, in Italia sono arrivate squadre di medici e infermieri albanesi per l'emergenza coronavirus. Una mano tesa da parte dell'Albania che non ha dimenticato gli aiuti italiani ricevuti negli scorsi mesi., al Napoli dal 2015, ha voluto applaudire la collaborazione postando sui suoi account social le foto dell'arrivo dei suoi connazionali.