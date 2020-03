© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Dries Mertens a tutto tondo quello che sta vivendo in maniera molto social l'isolamento costrittivo dovuto al coronavirus. L'attaccante belga, dopo aver condiviso con i fan gli ultimi allenamenti "fatti in casa" con la compagna, ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento a tutti i medici e gli infermieri del, impegnati in questo particolare momento.«Ho visto tutti i video che stanno girando di voi, state aiutando tutti noi, so che è un periodo difficile e state facendo un grande lavoro, vi volevo solo dire grazie» ha detto il belga. «State facendo tutto negliin un momento critico e sacrificando il tempo con le vostre famiglie, volevo mandarvi il mio messaggio di forza».