È tornato a farsi vedere sui social anche, allenatore di un Napoli forzatamente in pausa a causa dell'emergenza. «Volevo fare un saluto a tutti i tifosi dele a quelli sparsi nel mondo. So che stiamo passando un momento non bellissimo, vi chiedo di restare a casa per davvero, perché è fondamentale». Gattuso , protagonista con una donazione per la sua Corigliano, ha voluto ringraziare anche il personale sanitario italiano. «Ci sono i nostri dottori, gli infermieri che stanno facendo un grandissimo lavoro» ha continuato l'azzurro. «Dispiace per tutti quelli che ci hanno lasciato, proprio per questo dobbiamo rispettare le regole.».