Ultimo aggiornamento: 20:46

In occasione della supersfida di Champions League tra Napoli e Barcellona alcuni tifosi si sono presentati allo stadio San Paolo indossando una mascherina sul volto.La causa principale è la precauzione dovuta al diffondersi del Coronavirus , ma non manca chi lo ha fatto per una boutade goliardica.