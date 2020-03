LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:02

«Qua a casa mia si sta bene, ho fatto la mia palestra personale sul terrazzo e si sta bene». Dries Mertens si fa vedere di nuovo sui social e lo fa con una diretta Instagram insieme a, attore di Gomorra molto tifoso degli azzurri e amico dell'attaccante. «Tu che stai facendo, invece? Mi sono fatto crescere i baffi per farti contento».«Come sarà rientrare? Non lo so, non posso dire niente altrimenti mi arriva un’altra multa» scherza l'attaccante del Napoli , chiuso in casa per l'emergenza. «Mi hanno detto che con il cane potevo uscire quindi sono andato a correre con il mio cane. Mi sono sentito un po’ in colpa, così mi sono rinchiuso in casa. In Belgio questa situazione sta arrivando ora».