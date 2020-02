LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non hanno paura del Coronavirus , i tifosi accorsi allo stadio San Paolo per assistere alla partita tra Napoli e Torino. Un match che non ha subito restrizioni, come in altri casi per le gare di serie A, e che viene disputato in maniera regolare. In stradaanche se, nessuno esclude di potersi riparare dietro sciarpe o altri supporti.«Nella partita precedente qualcuno con la mascherina l’abbiamo visto – commentano – ma crediamo che sia inutile. Oggi siamo qui perché non avvertiamo particolari allarmi e perché l’amore per il Napoli è più forte della paura. Siamo convinti che la psicosi abbia raggiunto tutti ed è il caso di mettere i piedi per terra e restare attenti alle norme da seguire. Se faremo attenzione alla pulizia ed a piccole regole di igiene quotidiano, non avremo eccessive difficoltà».