Portare a termine il campionato di serie A, questa la posizione emersa in maniera unanime dall'Assemblea di Lega. Completare quindi la stagione, disputando ancora tutte le partite che sono in programma, se gli sviluppi dell'emergenza coronavirus lo consentiranno, anche se eventualmente si dovesse sforare oltre il 30 giugno e terminare così a metà luglio. Questa la posizione del calcio italiano (presenti i venti club di A, in video conferenza c'era il presidente De Laurentiis per il Napoli) che emergerà oggi nel confronto Uefa tra i 55 membri delle Federazioni Europee, a cui sono stati invitati i board dell'Eca (presidente Andrea Agnelli), e delle European League (di cui fa parte anche l'ad della Lega serie A, Luigi De Siervo) e un rappresentante del sindacato mondiale dei giocatori Fifpro. Un incontro cruciale quello in programma oggi in videoconferenza perché l'Uefa dovrà decidere sullo spostamento dell'Europeo in programma a giugno che ormai pare inevitabile (potrebbe essere rinviato a tempo indeterminato, con le ipotesi di giocarlo a fine anno stile Mondiali 2022 in Qatar o nel 2021): la richiesta della Figc è condivisa dalle altre federazioni perché in questo modo, i maggiori campionati europei potrebbero prolungare le loro stagioni, che si concludono a maggio con partite da giocare a giugno o eventualmente anche a luglio.



«I club di serie A hanno ieri ribadito all'unanimità la volontà di portare a termine il campionato di serie A, non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno», c'è scritto nella nota della Lega che intanto sui propri canali social racconterà il contributo del mondo del calcio a supporto delle strutture ospedaliere, dei medici, degli infermieri e di tutto il personale ospedaliero, in prima linea nella sfida impegnativa contro il coronavirus. «Nel corso dei prossimi giorni, inoltre, prenderanno il via i tavoli di lavoro, costituiti la scorsa settimana, che riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A», c'è scritto ancora nella nota della Lega. Al momento è impossibile azzardare previsioni anche se la ripresa del campionato ad aprile è da considerare ormai praticamente impossibile e tutto nelle migliori delle ipotesi dovrebbe slittare a maggio: a quel punto per poter giocare tutte le partite si programmerebbero turni infrasettimanali ma se ripartissero anche le coppe europee (la Champions e l'Europa League) ci sarebbe il rischio di non farcela entro il 30 giugno e per questo il tutto potrebbe spostarsi anche fino al 15 luglio.



Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, auspica che i campionati possano essere portati a termine con lo svolgimento di tutte le partite. «Completare il campionato di serie A o i playoff? Personalmente preferirei completare, perché così non ci sarebbero strumentalizzazioni, sarebbe la cosa migliore. Non so se ci riusciranno», ha detto ai microfoni di Gr Parlamento. «Non è giusto che io entri nelle scelte del mondo del calcio - ha aggiunto - posso cercare di avere una politica unitaria, tra l'altro molto apprezzata dall'opinione pubblica. È giusto che Gravina cerchi di portare la barca nella direzione più razionale, fermo restando che ci possono essere visioni diverse». E il presidente della Figc Gravina ha parlato delle varie ipotesi su come portare a termine la stagione a Radio Anch'io confermando che la migliore sarebbe di concludere la stagione. «Dobbiamo cercare di programmare con l'idea più ottimista che è quella di portare i campionati a termine. Fra le diverse ipotesi ho preannunciato anche la possibilità di non assegnazione del titolo, di congelamento della graduatoria o del ricorso a playoff e playout. Se non sarà possibile portare a termini i campionati, adotteremo altre decisioni. Non è escluso anche che il campionato di oggi possa essere bilanciato su due stagioni diverse». Ultimo aggiornamento: 12:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA