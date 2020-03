LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure anti coronavirus non si arrestano e anche Napoli ne è protagonista. Questa mattina, operatori specializzati della società "Napoli Servizi" hanno provveduto ad igienizzare lodi Fuorigrotta, sia gli spalti che le zone interne oltre gli uffici, gli spogliatoi e i corridoi, secondo quanto comunicato, proseguendo l'attività di igienizzazione di alcune strutture pubbliche Comunali.Per raggiungere le diverse zone dello stadio gli addetti hanno utilizzato diversi mezzi e attrezzature speciali: 4 zaini a spalla con nebulizzatori, 2 camioncini attrezzati con atomizzatore, 5 atomizzatori a mano elettrici, 2 nebulizzatori carrellati per raggiungere le aree non accessibili con gli autocarri. Lo stadio non vedrà manifestazioni del calcioper le prossime due settimane, dopo il rinvio del match contro l'Inter in Coppa Italia, ma resta uno dei punti di riferimento per gli sportivi in città durante la settimana.