Buon compleanno Ferlaino: 92 anni e il regalo del terzo scudetto

Il presidente azzurro di più lunga milizia compie 92 anni. Corrado Ferlaino è nato il 18 maggio 1931. Cinque anni prima - 1 agosto 1926 - l'imprenditore Giorgio Ascarelli aveva fondato l'Ac Napoli, da cui sarebbe poi nata la Ssc Napoli. Due scudetti e la Coppa Uefa, però soprattutto il colpo Maradona, che cambiò la vita del Napoli e di Napoli. Trentatré anni al comando del club, da presidente o da maggiore azionista, perché in alcuni opachi momenti Ferlaino preferì mettersi dietro le quinte. Teoricamente. Perché a decidere era sempre lui, forte appunto della maggioranza azionaria e di un credito conquistato presso il mondo calcistico anno dopo anno.

Dal 18 gennaio 1969 al 12 febbraio 2002 il Napoli è stato lui. Poi, dopo il fallimento, è cominciata l'era De Laurentiis, il produttore cinematografico con cui ha avuto sporadici rapporti.

Un convegno alla Federico II, alcune partite viste insieme allo stadio Maradona nel 2021. Ma dal Napoli di De Laurentiis e Spalletti ha ricevuto il più bel regalo per i suoi 92 anni: il terzo scudetto. La squadra è tornata lassù. «La più forte, era come se le rivali non esistessero. Ai nostri tempi era tutto più difficile», ha spesso ricordato Ferlaino, pochi giorni fa intervenuto alla presentazione del libro "Campioni per sempre" del giornalista Gianfranco Coppola.

Sorridente e felice per la gioia che sta vivendo Napoli dopo il terzo scudetto nonostante l'infortunio alla spalla sinistra. Un problema fisico che non gli impedirà di volare in Argentina e recarsi domenica 4 giugno - guarda caso il giorno della consegna del trofeo per il tricolore al Napoli - sulla tomba di Diego Maradona nel cimitero del Jardin di Bellavista, dove è sepolto dal 26 novembre 2020. «Voglio abbracciare il mio amico».

Novantadue anni e non sentirli, animato da un forte attaccamento al lavoro e da un infinito amore per il Napoli.