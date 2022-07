A Cortona l'originale mostra delle foto con Maradona

A Cortona (Arezzo) è in programma dal 14 luglio al 2 ottobre la dodicesima edizione del festival internazionale della fotografia “Cortona on the move”. Tra le esposizioni vi è quella dedicata da Carlo Rainone, originario di Sarno e da tempo residente a Napoli, non a Maradona ma a chi negli anni dal 1984 al 1991 - quelli della sua permanenza e dei suoi successi in azzurro - si è fotografato accanto a Maradona.

Ecco la differenza rispetto alle mostre fotografiche che hanno Diego come protagonista. L'obiettivo è puntato su chi gli sta accanto. E' una raccolta che Rainone ha iniziato a realizzare cinque anni fa e il risultato - come si legge nella scheda che illustra l'opera dell'artista campano - «è una testimonianza di antropologia religiosa, oltre che fotografica, che racconta della sconfinata devozione di un popolo per il più grande calciatore di tutti i tempi». I sorrisi, gli sguardi ammirati, la disponibilità di Diego in ogni scatto. Ricordi personali che diventano i ricordi di tutti coloro che hanno amato e continuano ad amare il Pibe.