Il calciatore del Bayern Monaco Philippe Coutinho sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza ad Ischia con la famiglia. Il giocatore, protagonista di uno dei trasferimenti più costosi della storia del calcio, è ospite in una villa nella zona di Zaro da cui ha postato diversi video sui suoi profili social; durante la sua permanenza Coutinho (che ha militato pure nell'Inter e nel Barcellona) ha girato l'isola in barca in compagnia del giocatore del Napoli Allan, facendo il bagno in alcune delle cale più suggestive. Ieri sera il calciatore ha cenato al ristorante la Tavernetta nel borgo di Sant'Angelo, in compagnia dei calciatori azzurri Allan e Maksimovic.

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA