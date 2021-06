Covid, Alemao lascia l'ospedale: l'ex campione è fuori pericolo

Si era complicata nelle scorse settimane la vicenda legata ad Alemao, ex centrocampista del Napoli di Maradona che in Brasile - dove abita - era stato ricoverato d'urgenza in terapia intensiva dove aver scoperto la positività al covid.

Le sue condizioni erano migliorate gradualmente, già nel weekend aveva lasciato il reparto di terapia intensiva e, come informa il Club Napoli Rio de Janeiro dedicato a lui e all'altro brasiliano ex azzurro Careca, in queste ore è stato dimesso dall'ospedale, visto il miglioramento deciso. Ora per Alemao qualche giorno di riabilitazione a Belo Horizonte prima di fare ritorno a casa.