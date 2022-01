Napoli, il Covid ferma la Primavera: rinviato il 15esimo turno di campionato

Brutte notizie per le formazioni giovanili del calcio italiano e per il Napoli Primavera. La Lega Serie A, infatti, ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della 15ma giornata del campionato Primavera 1 e contestualmente anche quello dei quarti di finale della Coppa Italia di categoria: «Le partite programmate per il 7, l'8 e il 9 gennaio 2022 e le gare dei Quarti di Finale di Primavera Timvision Cup, programmate per il 12 e il 13 gennaio 2022, sono state rinviate a data da destinarsi» si legge dal comunicato pubblicato oggi.