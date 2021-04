Covid Italia, il Napoli può respirare: negativi Insigne, Meret e Di Lorenzo

Il Napoli di Gennaro Gattuso tira un respiro di sollievo. L'ultima tornata delle nazionali, infatti, ha "regalato" all'Italia di Roberto Mancini fin qui ben tredici elementi positivi al covid (tra calciatori e staff tecnico), una sorte che per fortuna sembra non esser toccata ai tre azzurri napoletani Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo. I tre, testati già nei giorni scorsi, sono risultati negativi al covid anche all'ultimo test effettuato. Negatività confermata anche per Piotr Zielinski.

