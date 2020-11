Non c'è tranquillità per la Colombia di David Ospina, che martedì affronterà la seconda gara di qualificazione ai prossimi Mondiali 2022 in questa tornata di sosta per le nazionali. L'Ecuador, infatti, avversario dei cafeteros, ha scoperto in queste ore la positività di tre elementi della rosa che sarebbero scesi in campo contro l'azzurro: Enner Valencia, Alan Franco e Diego Palacios.

LEGGI ANCHE Osimhen può tornare a Napoli: vistosa fasciatura per l'azzurro

Una brutta notizia per l'Ecuador, ma anche per la Colombia che non aveva riscontrato alcuna positività dopo il primo ciclo di tamponi e spera di non correre alcun pericolo per la prossima gara. Ieri, la squadra di Ospina era stata battuta per 3-0 dall'Uruguay di Cavani e Suarez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA