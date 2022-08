Ronaldo e Osimhen a 140 milioni: scambio pazzo ma Victor dice no

Quel furbone di Jorge Mendes è tornato a solleticare le frenesie economiche del Napoli: l’altro giorno, dopo la prima carezza di fine luglio, ha fatto intendere che il Manchester United sarebbe pronto ad arrivare alla cifra monstre di 140 milioni per Victor Osimhen. Apriti cielo. Sarebbe una proposta davvero indecente, impossibile da rifiutare per De Laurentiis persino a cinque giorni dalla fine del mercato. Ammesso, s’intende, che alle chiacchiere si aggiunga poi l’offerta per iscritto. Ma il portentoso e funambolico supermanager portoghese (tentò in ogni maniera di portare anche James Rodriguez con la complicità di Ancelotti) non si è limitato a questo: ha spiegato che il cerchio potrebbe chiudersi inserendo nell’operazione uno scambio galattico (soprattutto per lui, visto le commissioni che intascherebbe) con l’ex Pallone d’oro Cristiano Ronaldo. Uno “scambio”, si fa per dire: perché lo United sarebbe disposto, pur di liberarsi di quello che viene considerato una specie di male assoluto, a pagare persino lo stipendio al Napoli. E per intero: 40 milioni di sterline lorde. Insomma, a tirar le somme, pur di cacciare Cristiano, la famiglia Glazer sarebbe pronta a spendere quasi 200 milioni di euro. Possibile? Vedremo. Di sicuro se davvero per Osimhen arriva l’offerta da 150 milioni di euro (cosa che non è arrivata), il valzer potrebbe avere inizio. Ma fino a ieri sera, nulla di tutto questo è cominciato, neppure la prima nota si è udita. Cosa ha il Napoli di appeal irrinunciabile? Gioca la Champions League. D’altronde, già nel 2018, prima di approdare alla Juventus, Mendes propose Ronaldo a De Laurentiis. «Facemmo la nostra proposta: lo avremmo pagato con le percentuali sugli incassi», raccontò il presidente.

In ogni caso, Mendes starebbe facendo i conti senza l’oste principale, ovvero proprio Osimhen. E a Roberto Calenda, il manager dell’attaccante del Napoli, il ruolo di comprimario non va a genio in questa faccenda dai risvolti milionari. Se sta succedendo qualcosa, sta accadendo tutto alle sue spalle. E quindi normale che mandi un altolà: «Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni». Tradotto: nessuno può fare nulla alle spalle di Osimhen. Un muro, un altro muro, in una operazione piena zeppa solo di suggestione. E con un segnale per il futuro: decide Osimhen dove andare a giocare.

Ovvio c’è Mendes, è lui l’uomo che pensa e fa tutto. Con Peter Lim, proprietario del Valencia, è proprietario a Singapore della Mint Media, la società che cura i diritti di immagine di Ronaldo (ovviamente alcune quote sono detenute anche dallo stesso CR7 che con i suoi 477 milioni di followers è una macchina da soldi tra sponsor e marketing). Ha carta bianca sul destino di Ronaldo, farebbe di tutto per renderlo felice. E il manager tuttofare sa che il suo pupillo non vede l’ora di lasciare il Regno Unito. Le cifre che vengono ipotizzate sarebbero impossibili da respingere al mittente da parte di De Laurentiis. Ma fino ad adesso, nulla si è concretizzato. Solo ipotesi di trattative fatte, ovviamente, trapelare dall’entourage di Mendes. Quello che appare evidente a Mendes, che con De Laurentiis ha un buonissimo rapporto (è stato, tra l’altro, colui che ha portato qui Rino Gattuso), è che mai e poi mai, neppure con 140 milioni di euro nelle casse per la cessione di Osimhen, il Napoli potrebbe prendersi il lusso di pagare i 40 milioni di euro (25 milioni netti: alla Juve ne prendeva 31 di milioni) che il 37enne percepisce a Manchester. Dunque: Mendes dovrebbe portare CR7 praticamente in dono. E lo sa bene. Perché allo United dovrebbero pensare allo stipendio (per intero o quasi), al prestito gratuito per un anno e infine anche alle commissioni dell’intera operazioni che non sono proprio degli spiccioli. Ronaldo, inutile sottolinearlo, ha dato già il suo ok all’eventuale ritorno in Italia. E al Napoli troverebbe pure un vecchio amico come Mario Rui: «Vederlo con noi mi darebbe grande gioia - dice a Radio Kiss Kiss - non creerebbe problemi di spogliatoio».

Il povero Ronaldo questa estate viene trattato come una specie di reietto: non solo maltrattato dal tecnico Erik ten Hag ma pure dai tifosi Old Trafford. Insomma, lì ha fatto quasi terra bruciata. Ieri notte, Pablo Longoria, patron del Marsiglia, ha dovuto spiegare che «mai e poi mai il suo club potrebbe permettersi uno come Cristiano». Ovvio, è stato offerto anche all’Om nel giro d’Europa che sta facendo Mendes per piazzare la stella. Che - nessuno lo consideri come uno spoiler - alla fine andrà allo Sporting Lisbona. Però a furia di concentrarsi su Cr7 sfugge un dettaglio non di poco conto: la supervalutazione che comincia ad avere Victor Osimhen. Impressiona il fatto che per il bomber nigeriano si comincia a ipotizzare cifre attorno ai 150 milioni di euro. Il che conferma la bontà dell’affare concluso con il Lione appena due anni fa, in pieno Covid: Osimhen venne scovato dal direttore sportivo Giuntoli in Ligue1, reduce da una stagione discreta in Francia e che spinse il club azzurro ad arrampicarsi alla cifra record di 70 milioni di euro (comprensiva anche di alcuni calciatori) pur di anticipare la concorrenza. Un affarone. Sta facendo tutto Mendes, dunque. Ma riuscirà nella missione? Certo, a Calenda, il manager dell’attaccante del Napoli, il ruolo di comprimario non gli va a genio. Se sta succedendo qualcosa, sta accadendo tutto alle sue spalle.