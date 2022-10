Cremonese-Napoli 1-4: gran poker degli azzurri e vetta solitaria in A

Il Napoli ha battuto la Cremonese 4-1. La squadra di Spalletti, con 23 punti, è sola in testa alla classifica.

Il Napoli in maglia bianca inizia attaccando. Oliati i meccanismi di giochi. Al 1' Rrahmani arriva in area, gran botta sulla traversa. Occasione anche per Anguissa su schema da calcio pizzatato. Cremonese aggressiva che non sta affatto a guardare e che colpisce una traversa con Zanimacchia. Ci prova Raspa ma tiro debole. Al 23' Kvara atterrato in area: è rigore. Confermato anche dal Var. Sul dischetto Politano che al 25' la mette dentro battendo Radu: 1-0. Il Napoli tiene a lungo e potrebbe raddoppiare con Anguissa al 45' al termine di una bella giocata collettiva.

Si ricomincia dal minimo vantaggio. E subito Raspadori ha la palla del raddoppio, con Anguissa che non approfitta sullo stop di Radu. Gol sbagliato, gol subito: dormita della difesa e Dessers non perdona: 1-1. Al 55' ottima chance per Raspadori ma para Radu. Entra il Cholito Simeone per Ndombele. Quindi è la volta di Lozano, dunque di Zielinski. Serve un guizzo. E arriva al 75' col Cholito Simeone che scaraventa in rete di testa su cross di Mario Rui. Poco dopo si fa male Rrahmani, che resta a terra dolorante dopo un intervento rischioso in area. Dentro Olivera e Ostigard. Si soffre ancora ma al 92' grande involata di Kvara e assist a Lozano che non può sbagliare il suo primo gol annuale: 3-1. Quindi è Olivera a calare il poker al 95'. Vetta solitaria in A per azzurri.

Le formazioni

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meité, Ascacibar; Zanimacchia, Afena-Gyan, Quagliata; Dessers.