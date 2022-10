Cremonese-Napoli, sold out azzurro: con il Bologna curve a 35 euro

Sarà tutto esaurito domenica a Cremona lo stadio Zini, non solo nei settori riservati ai padroni di casa ma anche per quello che ospiterà gli ospiti. Cremonese-Napoli sarà da sold out con i biglietti disponibili per i sostenitori azzurri andati esauriti a poche ore dalla messa in vendita.

È una Napoli che ha fame di calcio quella che aspetta poi di vedere nuovamente al Maradona gli azzurri: anche i biglietti per la sfida di Champions contro l'Ajax di mercoledì sono andati esauriti e da questo pomeriggio sono in vendita i tagliandi per Napoli-Bologna. Continua la politica di prezzi poco popolari per il club di Aurelio De Laurentiis: contro i rossoblu, ancora Curve in vendita a 35 euro e Distinti a 45 euro.